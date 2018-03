Le réseau LDLC.com enclenche une grande campagne de recrutement. Pour rencontrer ses futurs partenaires franchisés, le spécialiste informatique sera présent au salon IT Partners les 14 et 15 mars à Marne la Vallée (stand C65) et au salon Franchise Expo du 25 au 28 mars à Paris, Porte de Versailles (stand G32).

Avec déjà 29 magasins au compteur, LDLC.com propose plus de 70 opportunités à pourvoir dans toute la France pour atteindre une centaine d’enseignes d’ici à 2021. Le franchiseur informatique recherche des entrepreneurs avec le sens du commerce, passionnés d’high-tech, dotés d’une culture du service client et d’un apport minimum de 75.000 euros.

Pour en savoir plus : https://franchise.ldlc.com/.