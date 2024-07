Laurence Lafont devient directrice des opérations de l’éditeur montpelliérain Septeo, à partir du 26 août 2024. Elle y aura pour mission le pilotage opérationnel et la coordination des équipes transverses. Elle intègrera également le comité exécutif du groupe.

« Après de très nombreuses années passées dans de grands groupes internationaux, je souhaite mettre mes compétences et mon temps au service d’une équipe dynamique et d’une entreprise de logiciels métiers, qui a le potentiel de devenir un des leaders en Europe sur ses marchés », déclare Laurence Lafont dans un communiqué. Au cours d’une carrière de 30 ans, elle a occupé des postes de direction chez Google, Microsoft, Oracle, Nokia et Orange.

« Laurence apportera une nouvelle dynamique au processus de transformation de nos produits, en s’assurant que nous continuerons à offrir des solutions de haute qualité répondant aux besoins évolutifs de nos clients », commente le PDG du groupe Septeo, Hugues Galambrun.

Pour rappel, l’éditeur de logiciels métiers a récemment racheté We Recruit. Il est le 8ème éditeur français dans le classement Truffle 100.