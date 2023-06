L’intelligence artificielle n’est plus aujourd’hui un simple gadget utilisé par quelques sociétés visionnaires ou en cours d’expérimentation. En effet, depuis désormais quelques mois, différentes formes d’intelligence génératives ont démontré leur capacité à répondre à des cas d’usages professionnels et à générer énormément de valeur. Il est donc désormais stratégique de prendre en compte cette nouvelle opportunité et d’étudier comment elle peut contribuer à donner un nouvel élan et à augmenter la productivité des professionnels.

La montée en puissance des métiers de conseil

Chaque année, le monde du conseil continue de s’étoffer à l’échelle nationale et de créer de l’emploi. La concurrence dans ce secteur d’activité ne cesse donc de se durcir et les professionnels du conseil se doivent de repenser leurs approches et leurs offres pour gagner en compétitivité. C’est précisément dans ce contexte que la notion d’approche outillée prend tout son sens et va devenir un enjeu de compétitivité central pour ceux qui sauront prendre les bonnes options.

Voir l’IA comme un allié et un support à la réalisation de missions

Si l’IA est un moyen d’améliorer son offre, elle ne peut en aucun cas remplacer un consultant dans la réalisation de sa mission. Il est donc important de bien cerner la manière de l’utiliser pour qu’elle réponde à ses promesses. Dans ce contexte, l’IA doit pouvoir être intégrée aisément au sein des outils digitaux qu’utilisent déjà les consultants. Ils pourront ainsi depuis un point unique effectuer toutes leurs opérations sans manipulations complexes.

De fait, les consultants pourront gagner du temps à toutes les étapes de leurs missions. Il s’agit donc d’un véritable « game changer » dans un secteur où l’ensemble des missions étaient traditionnellement réalisées manuellement. Désormais, le digital et l’IA représentent des vecteurs de traction significatifs qui vont donner un nouvel élan aux consultants et les transformer en consultants 4.0. Ils seront donc assistés dans leurs missions par un nouvel outil qui va continuer à évoluer rapidement et proposer de nouvelles possibilités.

À quoi peut ressembler le conseil assisté par l’IA ?

Pour illustrer l’apport de l’IA dans le monde du conseil, prenons l’exemple des consultants qui accompagnent les entreprises dans la définition et l’exécution de leurs plans stratégiques. Dans ce contexte, l’IA se positionne comme un véritable levier de croissance pour les consultants qui peuvent outiller leur démarche, aller plus loin, optimiser leurs analyses Swot et définir de nouvelles pistes possibles en seulement quelques clics. Les consultants pourront ainsi accélérer les mises en œuvre et se concentrer sur des actions complexes en étant assistés par l’Intelligence artificielle.

Par Emmanuel DERRIEN, Président d’Enjoy Your Business