Le service 17Cyber est enfin disponible après près de trois ans de préparation. C’est un guichet unique sous la forme d’une site internet disponible 24h/24 et 7j/7 pour obtenir des premiers secours en tant que victime d’une cyberattaque, que l’on soit une personne, une entreprise ou une collectivité. Il est administré par la Police nationale, la Gendarmerie nationale et Cybermalveillance.gouv.fr.

On peut y enregistrer sa plainte, obtenir un premier diagnostic et, dans les cas les plus graves, obtenir l’assistance d’un prestataire privé ou un accompagnement par la police ou la gendarmerie.

Il est également possible de bénéficier gratuitement du diagnostic 17Cyber en intégrant son module dans un site web tiers.

Une campagne de promotion du service est en cours.

Pour rappel, le site Cybermalveillance.gouv.fr a enregistré 280.000 sollicitations environ en 2023. En outre, une collectivité française sur dix déclare avoir été victime d’une, voire de plusieurs, cyberattaques au cours des 12 derniers mois, selon une étude de Cybermalveillance.gouv.fr reconduite pour la troisième année consécutive auprès des collectivités françaises de moins de 25.000 habitants.