La société Onclusive (ex-Kantar Media), une agence de relations publiques spécialisée dans la veille médiatique et située à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, va licencier 209 salarié·e·s sur 383 au profit de l’Intelligence artificielle dès début 2024.

« C’est très brutal, très violent… Quatre services entiers n’existeront plus. Les salariés ne s’y attendaient pas », confie un lecteur-vérificateur et délégué syndical chez Onclusive. Lui et ses collègues concerné·e·s par les licenciements approchent les 18 à 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

« Derrière ce prétexte de ‘mutation technologique’, il y a surtout la volonté d’économiser de l’argent en réduisant les effectifs et les coûts de production. Se cache également une délocalisation à Madagascar, avec la reprise de revues de presse », analyse une future ex-employée de l’agence.

Rachetée par un fonds d’investissement américain, la société Onclusive évoque « une modernisation pour un service plus rapide et plus fiable ». Selon Matthew Piercy, au sein de la direction, « il s’agit d’une étape nécessaire pour mettre à jour les systèmes et infrastructures obsolètes hérités de nos anciennes sociétés afin de fournir aux clients un service plus rapide et plus fiable et de rester compétitif sur le marché. »

« Ce plan, je pense que c’est une première en France mais ce n’est sûrement pas le dernier », commente Jean-François Foucard, secrétaire national CFE-CGC en charge des parcours professionnels, auprès de France 3. « Enormément d’emplois de bureau vont disparaître ces prochaines années, de 2025 jusqu’à 2030, suite aux investissements lancés pour ces nouveaux outils (…) A long terme, c’est une catastrophe. Quelle société allez-vous laisser à vos enfants ? Ça va rajouter des millions de chômeurs. Et même si tout le monde fait bac + 5, il n’y aura pas assez d’emplois. A l’avenir, on aura sûrement besoin de moins travailler, mais l’adaptation va demander du temps. La rapidité de la transformation au sein des entreprises va être terrible, alors que la société aura besoin de 30 ou 50 ans pour s’adapter ». Par ailleurs, « l’IA va aussi permettre de renforcer le contrôle des employés. Comment bâtir une relation de confiance, quand on est monitoré et comparé en permanence ? On va vers une individualisation du travail et un marché beaucoup plus dur. »

La direction d’Onclusive précise que « dix réunions de négociation sont prévues avec les représentants élus du CSE ».