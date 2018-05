Depuis quelques mois, Lafi s’emploie à étoffer son offre de services autour de son métier historique de négoce informatique. Le revendeur a ainsi ouvert en octobre dernier un service helpdesk interne. Celui-ci a été installé sur le même site que son atelier d’intégration avec lequel il partage ses ressources – et qui a été renforcé pour l’occasion.

Autre nouveauté, Lafi a recruté des chefs de projets dans chacune de ses agences (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille et Strasbourg). Leur mission, coordonner le déploiement des projets chez les clients. Enfin, le revendeur a renforcé son équipe avant-vente. Celle-ci a quasiment doublé en 2017.

Avant-vente, chefferie de projet et intégration/helpdesk sont les trois pilliers de l’offre valeur de Lafi. Une stratégie dictée par les clients qui réclament des solutions abouties qui ne sont plus exclusivement constituées de matériels mais qui, de plus en plus, intègrent des services, explique en substance Guillaume du Roure, directeur général du revendeur, qui a succédé à Patrice Latry en septembre dernier. « Aujourd’hui, les clients n’achètent plus des devices mais des usages », résume-t-il.

En parallèle, Lafi a étoffé ses équipes commerciales régionales en recrutant des profils de chasseurs. Objectif affiché : faire rentrer de nouveaux clients en mettant en avant ce modèle de distribution à valeur ajoutée.

Pour assurer ou renforcer ses services et étoffer ses équipes commerciales, Lafi a significativement recruté au cours des douze derniers mois, créant plus d’une quinzaine d’équivalents temps plein. Et cette dynamique devrait se prolonger cette année et les suivantes.

Lafi, qui compte actuellement une centaine de salariés, a réalisé 108,2 M€ de CA en 2016, dernier exercice publié.