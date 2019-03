L’activité VMware des partenaires a ralenti au quatrième trimestre 2018 révèle une enquête réalisée par JP Morgan. « La plupart des commentaires quantitatifs se situent à des niveaux inférieurs par rapport au dernier trimestre et à l’année dernière mais restent en territoire positif », a indiqué Mark Murphy, analyste à l’institution financière américaine, dans un rapport consulté par CRN. « La seule exception est le rythme auquel les clients virtualisent leurs serveurs qui tombe en territoire négatif, ce que nous avons déjà constaté une ou deux fois auparavant. »

JP Morgan a posé 12 questions à 32 partenaires VMware dont l’anonymat est préservé et s’est entretenu de manière approfondie avec deux autres partenaires dans le cadre de son enquête trimestrielle menée depuis 2015.

Les partenaires interrogés s’attendent en moyenne à une croissance de 6% de leur activité cette année. Ils constatent un ralentissement du rythme de leur activité VMware à partir du troisième trimestre 2018 en termes de clôture d’opérations, d’achats clients et de nouvelles licences. Seuls 28% d’entre eux ont indiqué qu’ils avaient réalisé de meilleures affaires avec l’éditeur qu’au trimestre précédent, 56% n’ont pas constaté de différence et 16% ont expliqué que leur activité avec VMware était moins soutenue.

La plateforme vSphere Cloud Computing de VMware a perdu de son élan en termes d’adoption par les clients, connaissant un rythme que JP Morgan affirme n’avoir constaté que deux fois dans l’histoire de son enquête. En revanche, NSX et VMware SDN enregistrent une belle croissance pour le 8ème trimestre consécutif, à égalité avec vRealize. VxRail et vSAN se distinguent quant à eux par le dynamisme de leurs ventes.

C’est toutefois la prise en charge d’AWS qui a enregistré la plus belle croissance en termes d’adoption du produit ou d’achat client au quatrième trimestre. Dix-neuf pour cent des partenaires interrogés l’ont citée comme le produit phare de leur activité, devant l’hyperconvergence (16% des sondés), l’informatique des utilisateurs finaux, le duo Airwatch et Horizon ainsi que vSan récoltant chacun 13% des voix.

Notons enfin que le rythme d’adoption des outils de gestion de VMware a baissé depuis un an. Soixante-trois pour cent des partenaires ont indiqué que leurs clients utilisaient de plus en plus ces outils, contre 66% un an auparavant, tandis que 38% des revendeurs ont affirmé que leurs clients n’avaient toujours pas adopté ces outils.