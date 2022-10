L’éditeur français CrowdSec, qui développe une plateforme open source et communautaire de prévention des intrusions, vient de lever 14 M€. Le tour de table de Série A a été mené par Supernova Invest avec la participation de Breega, qui avait déjà investi 4 M€ en 2021.

CrowdSec a été fondé en 2020 à Nantes par Philippe Humeau, Laurent Soubrevilla et Thibault Koechlin, trois spécialistes en cybersécurité, convaincus qu’un effort collaboratif, avec la création d’une vaste communauté collectant et partageant les informations sur les menaces, était le meilleur moyen de rendre internet plus sur.

Avec plusieurs dizaines milliers d’installation dans le monde, le moteur de sécurité open source de CrowdSec détecte et bloque les adresses IP malveillantes et maintient à jour une base de renseignements sur les cybermenaces (CrowdSec Threat Intelligence). Cette dernière centralise et distribue à la communauté des listes avec les données de réputation et l’évaluation de l’agressivité de chaque adresse IP.

CrowdSec indique avoir déjà recensé 8 millions d’adresses IP malveillantes. La société affirme que sa liste de blocage dynamique a la capacité de réduire de 90% le nombre de cyberattaques entrantes. La solution est accessible gratuitement pour les particuliers et vendue aux entreprises.

« Avec ce nouveau cycle de financement, nous prévoyons d’agrandir notre équipe de 20 à 45 membres, de développer notre pile technique, d’augmenter la génération de revenus, d’étendre nos opérations aux États-Unis et de développer davantage notre réseau mondial de machines protégées et collaboratives », écrit dans un billet de blog Philippe Humeau, PDG et co-fondateur de CrowdSec.