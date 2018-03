La plateforme de marketing digital pour les TPE/PME et aux entreprises à enseignes multiples Geolid vient de lever 15 millions d’euros auprès d’Idinvest qui devient ainsi son actionnaire de référence. « En particulier, les directions générales des réseaux d’enseignes peuvent désormais s’assurer que tous leurs points de ventes communiquent efficacement et de manière homogène. Voilà pourquoi la solution a été choisie par des leaders français et mondiaux », se félicite dans un communiqué Alban Wyniecki d’Idinvest.

Créé en 2010, Geolid a levé 29,8 millions d’euros depuis sa création en 2010, dont 10 millions d’euros en septembre 2015 au cours d’un tour de table mené par Time For Growth auquel participait notamment BPI France. La société lyonnaise revendiquait alors 3.000 clients pour sa plateforme digitale locale et un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros.

Outre dans l’Hexagone, la société est présente en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Elle compte Axa, Autovision (contrôle technique), Laforêt (agences immobilières) ou encore Ucar (location de véhicules) parmi ses clients.