L’intérêt pour les Chromebooks ne concerne plus seulement le secteur de l’éducation mais s’est étendu aux entreprises et au grand public rapporte Digitmes qui estime que cela pourrait porter atteinte à la domination des PC portables Windows à long terme.

S’appuyant sur des sources internes à la chaîne d’approvisionnement en amont, le site d’information IT taïwanais rapporte que les fortes ventes de Chromebooks sont à l’origine chez Intel d’une pénurie de processeurs d’entrée de gamme.

Les ODM ont livré 4,6 millions d’ordinateurs de portables en avril. Selon les sources de nos confrères, ces expéditions iconséquentes sont dues en partie aux commandes de Chromebooks,

Les livraisons de Quanta Computer – un fournisseur majeur de Chromebooks pour des marques telles que HP et Acer – ont ainsi augmenté de près de 10% au cours du mois. Le vice-président de la société, CC Leung, a d’ailleurs indiqué que, stimulées par les études en ligne des enfants, les expéditions de Chromebooks de la société avaient grimpé de façon exponentielle depuis mars. En raison de leur prix intéressant, ces équipements sont désormais privilégiés par les parents.

Le fabricant taïwanais s’attend pour ce trimestre à une croissance (séquentielle et annuelle) de 2% de ses livraisons. Celles-ci devraient également progresser sur l’ensemble de l’année 2020.

Toujours selon les sources, HP, le numéro un du secteur, ainsi que Dell, Lenovo, Acer et Asustek devraient bénéficier de grosses commandes en mai et juin, leurs stocks dans le channel étant au plus bas.

Grâce à leur rapport qualité-prix, les Chromebooks enregistrent une reprise des commandes en provenance d’Europe et du Japon. Le partenariat de Google avec les fournisseurs de grande marque dope également le marché.

Malgré cet essor, les ordinateurs portables Windows enregistrent eux aussi de fortes ventes comme le démontrent les 11 milliards de dollars générés par l’informatique personnelle au troisième trimestre fiscal 2020 (clos le 31 mars 2020). Cela représente une croissance de 3% en année glissante. Pour le quatrième trimestre, la firme de Redmond table sur un chiffre d’affaires compris entre 11,3 et 11,7 milliards de dollars.