Dans moins d’un an, Microsoft mettra fin au support de Windows 10. Alors qu’on pouvait s’attendre à une poussée de Windows 11, la dernière version de l’OS emprunte plutôt le chemin inverse. Selon les données de Statcounter, sa part de marché a baissé, passant de 35,6 % en octobre à 34,9 % en novembre. Encore largement dominant, Windows 10 se paie le luxe d’enregistrer un petit rebond à 61,83%. Notons tout de même qu’entre avril et octobre, Windows 11 a enchainé 8 mois consécutifs de hausse et progressé de 8,31% sur cette période.

La situation est plutôt embarrassante pour Microsoft, qui fait tout pour inciter ses clients à accélérer le renouvellement de leur parc informatique vers de nouveaux PC compatibles avec Windows 11. Dernier exemple en date, l’éditeur n’hésite plus à afficher dans Windows 10 des publicités plein écran pour rappeler la fin du support gratuit à partir d’octobre 2025 et pour vanter les mérites des PC Copilot+. Là encore, l’engouement espéré n’est pas au rendez-vous. Selon Canalys, la première génération de PC Copilot+, équipés d’une puce Snapdragon X de Qualcom, ne se serait écoulée qu’à 720 000 unités au troisième trimestre.