A l’occasion de la présentation des résultats de la société, le directeur des opérations, Jeff Clarke, a indiqué que la majorité des 165.000 salariés de Dell ne retourneraient pas au bureau régulièrement rapporte The Register.

Le dirigeant a expliqué qu’après 171 jours de télétravail, ce dernier était devenu la nouvelle norme. « Le Covid-19 a clarifié une chose : le travail est ce que vous faites, un résultat, peu importe le lieu ou le moment où vous le faites », a-t-il ajouté. « Bien que les salariés de notre équipe jonglent avec de nombreux défis que sont la parentalité, les prestations de soins, la citoyenneté et des pays toujours aux prises avec la flambée de la pandémie, leur engagement et leur productivité sont à un niveau record. Nous assistons à une transformation humaine sous nos yeux », a encore précisé le dirigeant.

Selon lui, la crise actuelle n’a pas déclenché la tendance du télétravail, mais de toute évidence, les divers verrouillages imposés par les gouvernements du monde entier l’ont accélérée, et les entreprises dépensent de l’argent en technologie pour y faire face.

« Chez Dell, nous prévoyons que 60% de notre personnel restera à la maison ou aura un emploi du temps hybride où ils travailleront principalement à domicile et viendront au bureau un ou deux jours par semaine », a-t-il conclu.

Si l’on en croit AlphaWyse, l’unité de recherche de la banque américaine Morgan Stanley, seuls 52% des cols blancs au Royaume-Uni sont retournés au bureau, contre 82% en France et 72% en moyenne dans les grandes entreprises européennes. Selon une étude de McKinsey cette fois, quatre personnes interrogées par le cabinet d’analyse sur cinq ont déclaré aimer travailler à domicile, 41 pour cent d’entre elles ont estimé qu’elles étaient plus productives chez elles et 28 pour cent d’entre elles ont affirmé qu’elles étaient aussi productives à la maison qu’au bureau.