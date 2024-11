À peine six mois après le lancement de la commercialisation de son offre, OxygenIT figure parmi les cinq fournisseurs innovants (« cool vendors ») sélectionnés à l’échelle mondiale par le Gartner dans son étude consacrée aux outils de mesure de la soutenabilité de l’IT, dont la première édition vient de paraître.

OxygenIT, se positionne sur le marché de la gestion de l’empreinte carbone des infrastructures IT et est à l’origine d’un outil dit de GreenOps qui vise à réduire et à contrôler les émissions carbone des infrastructures cloud et centres de données des entreprises et prendre en compte l’impact carbone dans toutes leurs décisions opérationnelles.

« La solution ne se contente pas de mesurer et de fournir des rapports mais elle aide à rationaliser les infrastructures en proposant des recommandations actionnables, comme le déplacement des charges de travail vers des régions moins émettrices ou l’optimisation des ressources inutilisées, explique Gilbert Cabillic, fondateur d’OxygenIT (photo). Elle offre également des fonctions de planification permettant aux entreprises d’évaluer les émissions induites par leurs projets et leurs décisions stratégiques.

Fort d’un moteur de calcul maison qui a demandé trois ans de R&D, OxygenIT revendique une couverture des services cloud plus exhaustive et une fiabilité supérieure aux outils existants sur le marché, notamment ceux de Cloud carbon footprint et de Boavizta, deux initiatives open source sur les méthodologies de calcul desquels s’appuient la plupart des acteurs de la mesure existants.

OxygenIT assure être en capacité de prendre en compte au moins 80% des émissions carbone des infrastructures cloud et centres de données des entreprises et estime pouvoir les réduire d’environ 30% grâce à ses recommandations de réduction, sans réduire leur capacité opérationnelle.

L’entreprise cible prioritairement les entreprises qui pilotent elles-mêmes leurs infrastructures et collabore étroitement avec des cabinets de conseil pour adresser ce marché. En parallèle, elle entame des collaborations avec des infogéreurs souhaitant informer leurs clients de l’impact carbone associé à la consommation de leurs infrastructures.

OxygenIT est édité par ScaleDynamics, une entreprise créée en 2018 positionnée au départ sur la conteneurisation sous forme de service. Ce n’est que tardivement, en juin 2023, que l’entreprise a décidé, face à la demande, de pivoter vers le GreenOps et de mettre en en veille son activité historique. Après avoir levé des fonds en 2019 pour lancer son produit initial, puis avoir effectué une augmentation de capital au moment de son pivot, ScaleDynamics a récemment recruté une équipe commerciale pour étoffer son carnet de commande et se mettre en position de chercher à réaliser une nouvelle levée de fonds à partir de 2025. L’entreprise est actuellement composée de 15 personnes.