L’édition 2019 du salon IT Partners , qui s’est tenue les 13 et 14 mars à Disneyland Paris, restera comme un grand cru. Alors qu’elle plafonnait depuis plusieurs années autour de 7.000 visiteurs uniques, la fréquentation du salon a bondi cette année à près de 8.500 visiteurs, soit une hausse de 15%. Un chiffre qui ne prend en compte que les profils de revendeurs et prestataires de services IT, cœur de cible du salon.

Deuxième motif de satisfaction pour l’organisateur Reed Expositions : la fréquentation de la seconde journée est également en hausse avec un pourcentage croissant de visiteurs (15%) présents les deux jours.

Troisième point positif, le nombre de marques exposantes a augmenté dans les mêmes proportions passant de 220 à 250 et poussant l’organisateur à agrandir la surface d’exposition (à environ 12.000 m2). Parmi les nouvelles marques présentes ou de retour sur le salon : Adista, Aerohive, Canon, Config, Exer, Icow Systems, Ikoula, Infodip, Itancia, LogMeIn, Nerim, Philips, Synology, T’nB, Trendnet…

On a pu noter également le succès croissant de l’espace VIP, qui a pris de l’ampleur et qui a fait des émules avec la création de plusieurs espaces VIP privatifs au côté de l’espace commun. Des espace privatifs réservés à l’usage de marques telles que Tech Data, Legos, Canon, Dell, ou Kyocera.

Parmi les nouveautés de cette édition 2019, la possibilité pour les exposants de consulter la liste des visiteurs pré-inscrits et de leur pousser des informations a été très appréciée.

Comme l’année dernière, c’est le secteur où étaient regroupés les opérateurs télécoms alternatifs qui a incontestablement drainé le plus de trafic, certains stands ayant été littéralement pris d’assaut.