La demande en infrastructures d’IA booste la croissance de Dell. Pour son second trimestre fiscal clos le 2 août, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 25,03 Md$, en hausse de 9% sur un an et supérieur aux 24,14 Md$ attendus par les analystes. Son bénéfice net a bondi de 85% à 841 M$. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 1,89$, dépassant là encore les 1,71$ visés par le consensus.

La croissance vient entièrement de la division Infrastructure Solutions Group (ISG), qui enregistre un second trimestre record avec des revenus progressant de 38% à 11,6 Md$. Le segment des serveurs et du réseau a bondi de 80% à 7,7 Md$, alors le stockage accuse une baisse de 5% à 4 Md$.

« La demande de serveurs optimisés pour l’IA s’élevait à 3,2 milliards de dollars, en hausse séquentielle de 23 %, et à 5,8 milliards de dollars depuis le début de l’année. Le carnet de commandes s’élevait à 3,8 milliards de dollars et notre pipeline a atteint plusieurs multiples de notre carnet de commandes », a commenté le directeur de l’exploitation, Jeff Clarke, dans un communiqué.

La mauvaise note vient de la division Client Solutions Group, dont les revenus ont baissé de 4% sur un an, alors qu’ils étaient stables au premier trimestre. La baisse est tirée par le segment grand public qui chute de 22% à 1,9 Md$ alors que le segment professionnel est stable à 10,6 Md$.

Une performance décevante alors que le marché mondial des PC a continué de se redresser au deuxième trimestre. Selon Canalys, les expéditions ont progressé de 3,4% sur un an pour atteindre 62,8 millions d’unités.

Concernant ses perspectives, Dell a revu en hausse ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année. Le groupe table sur 95,5 à 98,5 Md$ contre une précédente fourchette de 93,5 à 97,5 Md$.