ITS Integra a le plaisir d’annoncer avoir passé avec succès son premier audit de surveillance de sa certification HDS, dans un contexte où la volonté de l’infogérant et opérateur multi-Cloud est de placer la Sécurité au centre de ses solutions.

L’ensemble des périmètres de la certification HDS sont intégrées en couvrant à la fois l’activité d’hébergeurs d’infrastructures physiques et celle d’hébergeurs infogéreurs. Le Directeur Général de ITS Integra, Geoffroy de Lavenne, remet cette annonce dans le contexte quand il évoque :

« […] la dynamique du secteur de la Santé, aussi bien dans le privé, le public et chez les acteurs tiers dont notamment les éditeurs spécialisés. Les avancées technologiques de la numérisation sont réellement impactantes sur le travail des professionnels de la Santé, par exemple sur les parcours de soins, l’aide au diagnostic, la gestion des lits, etc. »

Se positionnant comme acteur de confiance auprès de ses clients, ITS Integra propose des Services managés sur ses propres infrastructures Cloud, celles des clients où qu’elles soient et sur les grandes plateformes de Cloud public.

« L’arrivée des grands acteurs du Cloud Public a également contribué à créer un véritable appel d’air. Pour nous, cela représente la possibilité de venir offrir notre expertise de la conformité avec la loi française sur des infrastructures internationales homologuées et certifiées. Nos clients ont plus de choix et peuvent « redistribuer » leurs applications sur plusieurs socles, selon les critères « Métiers » réellement importants, tout en étant conformes. » – Geoffroy de Lavenne

Pour certains acteurs le statut de Cloud provider français reste une obligation et il s’agit donc de leur apporter le plus de flexibilité possible en innovant dans les solutions proposées, tendant vers le modèle Cloud public mais sur des infrastructures privées ou semi-privées. Ainsi, ITS Integra enregistre avec beaucoup de fierté la signature d’un nouveau client au 4èmetrimestre 2019 et non des moindres, puisqu’il s’agit de Santé Publique France (Agence Nationale de Santé Publique).

« […] une excellente nouvelle pour bien démarrer l’année 2020 avec des projets passionnants, un client exigeant, des équipes motivées… et la chance de pouvoir contribuer activement à la transformation de la Santé en France. » – Geoffroy de Lavenne

ITS Integra ne compte pas s’arrêter là et prévoit d’ores et déjà de nouvelles initiatives et alliances sur ce secteur en 2020.

« Le processus de certification n’est pas simple, mais nous avons un vrai recul sur plusieurs années d’expérience avec des projets d’envergure dans la Santé. Outre l’exigence du certificat, il est très important pour les clients d’avoir de vrais experts en face et de savoir que toute l’entreprise est sensibilisée. L’enjeu – nos données personnelles de Santé ! – est critique, il n’y a pas de marge d’erreur. »