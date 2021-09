Partenaire Platinum de Dell Technologies, la filiale française de Konica Minolta acquiert de nouvelles certifications pour déployer et intégrer l’offre Dell EMC VxRail auprès de ses clients. Et mieux les accompagner ainsi dans leurs projets d’hyperconvergence.

Dix de ses experts en infrastructure ont passé la certification « Specialist Implement Engineer » et se voient ainsi labellisés « Dell Technologies Proven Professional ». « Les certifications acquises par nos ingénieurs sur la technologie VxRail nous permettent d’accompagner nos clients du conseil jusqu’au déploiement de leur infrastructure hyperconvergée », précise David Cavalier, Directeur de la BU en charge des infrastructures et services IT dans un communiqué.

Konica Minolta présente deux références parmi les entreprises déjà accompagnées : le promoteur immobilier Novalys et le fournisseur d’électricité Sicae Oise. On relève que toutes deux ont profité de la mise en œuvre de l’infrastructure hyperconvergée VxRail pour mettre en place un plan de reprise d’activités.

Avec l’intégration des solutions d’hyperconvergence à son expertise, Konica Minolta poursuit le développement de ses activités d’infrastructure et services IT. Issues notamment des acquisitions de Serians et Sequoïa, elles sont regroupées sous la dénomination Managed infrastructure technologies (MIT) dans une unité d’affaires qui pèse 25 M€ et compte une centaine de personnes.

Konica Minolta Business Solutions France a un effectif total de 1.466 personnes et a réalisé 475 M€ de chiffre d’affaires sur son exercice 2020. Confronté au déclin de son marché traditionnel, le spécialiste de l’impression mise sur la dématérialisation et les services IT comme relais de croissance.