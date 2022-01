Pour son changement de marque, Koesio (ex C’Pro) avait organisé un grand événement à Cannes rassemblant ses quelque 2.500 collaborateurs le 18 septembre dernier. Les participants avaient notamment eu droit à un concert privé des Black Eyed Peas et à un grand feu d’artifice. Invité la semaine dernière par Laure Closier dans son émission Happy boulot sur BFM Business, Pieric Brenier, le PDG de Koesio, a expliqué que l’événement avait coûté pas moins de 2 M€, soit l’équivalent de 1.000 par collaborateur. Interrogé par Laure Closier qui se demandait si les collaborateurs n’auraient pas préféré bénéficier de cette manne sous forme de prime, Pieric Brenier a totalement assumé son choix indiquant qu’il ne connaissait pas pour les collaborateurs de retour sur investissement aussi bon. « Non seulement, [un tel événement] marque [les collaborateurs] mais imprime un esprit d’appartenance, une fierté d’appartenance, qui est fondamental et qui est d’autant plus fort qu’avec le télétravail aujourd’hui on perd un peu ce lien, a-t-il expliqué. Ce qu’on en a tiré en fierté d’appartenance, en non turn-over, en engagement, en image, est énorme ! »