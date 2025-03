Deux ans après avoir officiellement démarré ses opérations en France, l’éditeur spécialisé dans la protection des applications SaaS vient de franchir une nouvelle étape de son développement en ouvrant des locaux dans le VIIIe arrondissement à Paris, près des Champs Élysées. Des nouveaux locaux que Keepit a aussitôt inaugurés en y organisant sa première « Partner Academy ».

Objectif de la réunion : faire le point sur ses solutions et les annonces à venir mais également présenter son équipe. Car celle-ci s’est sensiblement étoffée au cours des douze derniers mois passant de 3 à 15 personnes. Longtemps resserrée autour de Benjamin Demaj, en charge du développement du réseau de distribution depuis avril 2023, elle s’est récemment structurée avec l’arrivée d’un patron pour l’Europe du Sud : Thierry Bedos (un ex-Forcepoint) et des recrutements au commerce et au marketing.

La première Partner Academy a ainsi attiré une quinzaine de partenaires (sur les 25 que Keepit revendique en France), parmi lesquels Spie ICS et Komposite, deux partenaires de premier plan signés au cours de l’année écoulée.

Profitant de l’occasion, l’éditeur a annoncé son intention d’améliorer la couverture de son réseau de partenaires, notamment en régions. Un rapprochement avec un grossiste est en cours de négociation à cet effet et devrait être finalisé dans les prochaines semaines, précise Cyril VanAgt, VP Channel EMEA (photo).

Autre axe de développement espéré cette année, le canal MSP. Au côté de ses partenaires revendant des souscription, l’éditeur promeut un modèle fournisseur de services managés, dans lequel le partenaire prend en charge la gestion des plateformes clients (y compris leurs applications) souvent en paiement à l’usage. Ce modèle, très populaire en Europe du Nord (50% de ses ventes), commence à avoir des adeptes en France, avec notamment les signatures de Exa et de NeoEdge.

Éditeur d’origine danoise ayant levé 50 M€ au cours d’un troisième tour de table en décembre dernier, Keepit s’est engagé dans un déploiement à l’échelle mondiale. L’entreprise, qui sauvegarde actuellement 8 applications Saas majeures, dont Microsoft 365 et Microsoft Entra ID, revendique désormais plus de 25.000 entreprises clientes, dont une centaine en France. Son effectif est passé de 350 personnes à près de 500 actuellement. L’entreprise ne divulgue pas son chiffre d’affaires.

Son positionnement, axé sur la spécialisation – l’éditeur ne sauvegarde que des applications SaaS –, sur la simplicité d’utilisation et de mise en œuvre, et sur le respect des réglementations, notamment européennes, et des principes de souveraineté – les données sont sauvegardées dans des datacenters européens, étanches entre eux – lui assurent un succès grandissant auprès des clients.