Prévu initialement en mai mais reporté pour cause de Covid, le kick-off partenaires de Kaspersky France aura finalement lieu le mercredi 9 septembre au Manoir du Paris Country Club de Rueil Malmaison (84 avenue de Fouilleuse). Cet événement ouvert à l’ensemble de ses partenaires français et africains est l’opportunité pour ces derniers de se mettre à jour sur les dernières actualités produits et business de l’éditeur et de rencontrer ses représentants et experts techniques. L’édition 2019 avait rassemblé quelque 150 partenaires.

La matinée s’ouvrira par une session plénière animée par Tanguy de Coatpont, DG France, Bertrand Trastour, responsable des ventes B2B, et Thierry Gourdin, responsable avant-vente, consacrée aux dernières évolutions de la cybersécurité et aux solutions Kaspersky.

Ces derniers reviendront à cette occasion sur le lancement du portail services managés en avril dernier, sur le renforcement de son offre de protection des application Cloud avec la sortie en avril de KESC+, et sur le lancement de son offre de protection, prévention et remédiation EDR Optimum en juillet, qui détecte les menaces avancées et automatise leur mise en quarantaine.

Cette session plénière sera suivie d’un atelier portant sur les meilleurs pratiques techniques des solutions MSP Kaspersky, puis de la découverte d’une menace persistante avancée (APT Overview) : IAmTheKing. « Une APT très peu connue du grand public sur laquelle ont travaillé les experts Kaspersky cette année et qui illustre comment des attaquants disposant de moyens limités parviennent à mettre en place des opérations d’espionnage de grande ampleur », explique l’éditeur dans son invitation.

Le kick-off s’achèvera par déjeuner buffet.