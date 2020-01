Juniper Networks a terminé son exercice 2019 en légère croissance. Le chiffre d’affaires GAAP a grimpé de 2% sur un an (de 7% comparé au trimestre précédent) à 1,21 milliard de dollars. La marge d’exploitation était de 14,8%, en baisse par rapport aux 16,7% affichés un an auparavant mais en progression par rapport aux 12,2% du troisième trimestre. Le bénéfice net a quant lui baissé de 12% mais bondi séquentiellement de 70% pour atteindre 168,4 millions de dollars.

Le CEO de la société, Rami Rahim, s’est toutefois montré satisfait. « Nous avons publié de solides résultats au cours du trimestre de décembre. Le chiffre d’affaires total de 1,208 milliard de dollars était supérieur au point médian de nos prévisions et nous avons renoué avec la croissance d’une année à l’autre. La vigueur du trimestre a été tirée par nos secteurs verticaux du cloud et des entreprises, lesquels ont plus que compensé la faiblesse attendue de nos activités de fournisseur de services ». a-t-il déclaré lors de la présentation des résultats aux analystes, mise en ligne par Seeking Alpha. Il a expliqué que l’activité du cloud (+18%) avait enregistré un troisième trimestre consécutif de croissance et que l’activité des logiciels, qui a grimpé de 25% en glissement annuel, représentait plus de 12% des revenus de la société au cours du trimestre. Enfin, et c’est loin d’être négligeable, l’activité de services aux entreprises a progressé de 2%.

Rami Rahim s’est également déclaré satisfait de l’élan de Mist, le spécialiste des réseaux sans fil gérés dans le cloud acquis en cours d’année, et « de l’opportunité d’amener l’IA sur le marché des entreprises en général ». « Nous prévoyons tirer parti de bon nombre de ces réalisations en 2020. Nous pensons que nous exécutons bien et que nous sommes positionnés pour développer durablement l’entreprise à partir de cette année », a-t-il encore ajouté.

Sur l’ensemble de l’exercice 2019, les revenus se sont élevés à 4 ,45 milliards de dollars, en baisse de 4% d’une année sur l’autre. La marge d’exploitation était de 9,9%, contre 12,3% au cours de l’exercice 2018. Le bénéfice net s’est établi à 345,0 millions de dollars, soit une baisse de 39% d’une année sur l’autre, ce qui s’est traduit par un bénéfice dilué par action de 0,99 dollar.