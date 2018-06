Cisco s’intéresse beaucoup à la localisation des individus à l’intérieur des bâtiments via les réseaux WiFi. La firme de San Jose vient ainsi d’acquérir son partenaire July Systems pour un montant qui demeure secret. Les salariés de cette société créée en 2001 et basée à Burlingame (Californie) rejoindront le groupe Enterprise Networking de Cisco dirigé par Scott Harrell, sénior vice-président et directeur général. L’opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l’exercice 2019, c’est-à-dire entre le 30 juillet et le 27 octobre 2018.

July Systems a développé une plateforme en mode SaaS qui offre des fonctionnalités telles que l’activation instantanée du client, le traitement des données comportementales, des moteurs de règles contextuelles et des APIs afin d’améliorer l’expérience client.

Depuis plusieurs années la solution OEM de July Systems est intégrée à l’offre Connected Mobile Experiences (CMX) et est proposée aux clients Meraki. Cisco prévoit de l’insérer dans une offre une solution unifiée permettant aux partenaires et clients de bâtir des services de localisation et d’analyse comportementale pour des domaines tels que la santé, la logistique, la fabrication, l’hôtellerie, l’éducation, la vente au détail ou le sport.