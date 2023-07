L’éditeur Cato Network, spécialiste du SASE (Secure Access Service Edge), officialise la prise de fonction de Joël Mollo au poste de Vice Président South EMEA. Ce vétéran de la cybersécurité a rejoint l’éditeur en avril dernier pour l’aider notamment à monter en puissance sur les grands comptes, en France, Italie et Espagne.

Une mission et une zone régionale qu’il connait parfaitement pour avoir accompagné depuis 20 ans les lancements, en France et en Europe, de Palo Alto Networks, CrowdStrike et Skyhigh Networks. Avant de rejoindre Cato Networks, il a occupé dernièrement le poste de Vice Président France chez Cybereason pendant 2 ans, où a été promu pour le remplacer Guillaume Leseigneur.

« Cato Networks est aujourd’hui l’acteur de la cybersécurité qui possède la technologie la plus novatrice et disruptive ayant le potentiel de lui permettre de se positionner sérieusement comme le leader incontesté du marché du SASE » commente Joël Mollo dans un communiqué. « Cato Networks répond aux besoins des entreprises avec une nouvelle approche de la sécurité du cloud et des réseaux, basée sur le SASE, qui permet de répondre à des enjeux critiques de sécurité et de gouvernance », ajoute-t-il.

Pionnier israélien du SASE, Cato Network a connu une croissance explosive depuis sa création en 2015, parvenant à dépasser les 100 M$ d’ARR seulement 5 ans après son lancement commercial. La société a levé au total plus de 500 M$ dont 200 Ms lors de son dernier tour de table en 2021 portant sa valorisation à 2,5 Md$.