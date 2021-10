Cato Networks, le pionnier israélien des plateformes SASE (Secure Access Service Edge), vient de boucler une levée de fonds 200 millions de dollars, qui porte sa valorisation à 2,5 milliards de dollars. Ce nouveau tour de table a été conduit par Lightspeed Venture Partners avec la participation des anciens investisseurs Greylock, Aspect Ventures / Acrew Capital, Coatue, Singtel Innov8 et Shlomo Kramer.

« Cato est à l’avant-garde de la transformation du SASE. Les grandes entreprises déploient Cato en tant que réseau mondial pour tirer parti des avantages opérationnels et commerciaux de notre plate-forme mature et éprouvée », a déclaré dans un communiqué Shlomo Kramer, le cofondateur et PDG de Cato Networks.

La société, qui a levé plus de 500 millions de dollars depuis sa création 2015, dit vouloir encore accélérer ses investissements technologiques et commerciaux pour mieux répondre aux besoins de sécurité et de mise en réseau mondiale des grandes entreprises. Cato Networks emploie plus de 400 personnes et revendique 300 clients au niveau mondial, dont plusieurs dizaines avec des revenus récurrents annualisés (ARR) de plus de 250.000 dollars. Son offre Cato SASE Cloud est distribuée à travers 65 points de présence (PoP).

« Cato a vu une adoption incroyable de sa plate-forme SASE par des entreprises de plus en plus grandes. Ce qui a commencé comme une innovation de rupture et une idée nouvelle, est maintenant une entreprise à croissance rapide qui est au cœur des opérations critiques des entreprises», a commenté Yoni Cheifetz, partenaire chez Lightspeed Venture Partners.

En novembre 2020, Cato Network avait déjà levé 130 millions de dollars, ce qui l’avait valorisé plus d’un milliard de dollars et fait entrer dans le club des licornes. Sa valorisation a plus que doublé en moins d’un an.