Le directeur de l’offre produits et de la R&D de Divalto est promu au poste de directeur général. Jérémy Grégoire a rejoint l’éditeur alsacien de logiciels de gestion en janvier 2008 et progressé au sein de l’entreprise tout au long des seize dernières années. Sa principale mission est désormais d’assurer le pilotage opérationnel de l’entreprise et de ses filiales tout en accompagnant le réseau de partenaires car la stratégie de vente de Divalto est 100% indirecte.

En 2018, il a notamment accompagné Divalto dans son virage vers le développement de produits métiers et le SaaS. Le président de Divalto, Jérôme Virey, souligne dans un communiqué que Jérémy Grégoire a également su accompagner la récente acquisition de la société Flexio, spécialisée dans le No Code.

Jérémy Grégoire est titulaire d’une maîtrise en biotechnologie et bio Industrie et d’un master en économie et gestion.