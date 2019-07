Menant une politique résolument ouverte à l’international, Smile se dote d’un directeur chargé de développer ses activités hors de France. Le spécialiste de l’intégration et l’infogérance de solutions open source a nommé à ce poste Jean-Philippe Balança (46 ans), un spécialiste des projets internationaux. Il aura pour principales missions de piloter les entités opérationnelles existantes (en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse) et de développer la présence à l’étranger de Smile, déjà présent dans 7 pays d’Europe et d’Afrique. Plus largement, il accompagnera les clients internationaux (tels que Saint Gobain, Eutelstat, LVMH, Crédit Agricole ou encore Orange) pour contribuer à leur développement en Europe. Il devra également identifier les futurs territoires de croissance de groupe, principalement en Europe, et les développer que ce soit organiquement ou au travers d’acquisitions ciblées. Enfin, le directeur international devra contribuer activement à l’internationalisation des pratiques du groupe en adaptant son organisation et sa culture, notamment à la dimension de clients multinationaux.

Diplômé de l’ISC Paris (1995), Jean-Philippe Balança travaille dans l’IT et le digital depuis environ 20 ans. Il a débuté sa carrière en 1997 chez Sagem, avant de rallier Devoteam où il occupé différentes fonctions pendant 14 ans. Il était jusqu’à présent Program Manager chez Sopra Steria. Tour à tour commercial, manager de Business Unit ou de filiale, et en charge de différents projets internationaux, Jean-Philippe Balança a eu l’opportunité de pouvoir intervenir dans de nombreux pays d’Europe et d’Afrique.

« Nous avons atteint les 100 millions de chiffres d’affaires en 2018, et l’international est un axe stratégique de développement pour Smile. Avec la prise de fonction de Jean-Philippe au poste de directeur international, nous nourrissons l’ambition d’accentuer notre position unique sur le marché à travers l’Europe et au-delà pour faire rayonner le digital et l’open source », commente dans un communiqué le président de Smile, Marc Palazon.