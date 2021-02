SMILE, leader européen du numérique ouvert, et WSO2, leader des technologies de transformation digitale, ont annoncé aujourd’hui un partenariat faisant de SMILE le distributeur exclusif des produits WSO2 en France. Cet accord de distribution s’inscrit dans la continuité de la collaboration fructueuse des deux entreprises depuis 2014. SMILE et WSO2 s’associent pour fournir aux clients français des solutions open-source tournées vers les API afin d’appuyer leurs initiatives de transformation digitale.

Les applications métiers ont toujours été au cœur de l’offre de SMILE. Basée en France, l’entreprise a tissé un véritable réseau d’agences internationales et s’est construit une solide expertise autour de l’intégration d’applications métiers open-source pour mener à bien des projets digitaux variés. Afin de répondre aux besoins business de ses clients, SMILE s’appuie sur les produits 100 % open-source de WSO2, comme la gestion des API, l’intégration, la gestion des identités et des accès, et l’open banking, lesquels offrent toute la flexibilité nécessaire pour déployer des applications et des services sur site, dans le Cloud ou dans des environnements hybrides.

« Créateur d’expérience digitale ouverte, SMILE offre des solutions open-source complètes pour ses clients : des interfaces digitales aux sources de données elles-mêmes, indique Jean-Philippe Balança, directeur international de SMILE. Au cœur de l’architecture informatique et des données, nous nous appuyons avec confiance sur les solutions d’API Management, de gestion des identités et des accès de WSO2. En capitalisant sur la relation de long terme établie entre SMILE et WSO2, nous pouvons ainsi répondre au mieux à nos clients en leur proposant un point de contact unique pour leurs projets, les produits WSO2, leur intégration, l’expertise et leur support. »

SMILE et WSO2 travaillent déjà ensemble pour fournir des solutions à des organisations françaises majeures telles que La Poste, Crédit Agricole, Société Générale, etc. SMILE et WSO2 vont étendre leur coopération et déployer une gamme complète de produits afin d’aider les clients de toutes tailles, privés comme publics, à accélérer leur transformation digitale.

« La plateforme avancée de WSO2 dédiée à la connexion et à la publication des API en toute sécurité a connu un succès grandissant dans toute la France ces dernières années, déclare Jonathan Marsh, vice-président de la stratégie pour WSO2. Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec SMILE et d’en faire notre distributeur exclusif dans cette région. Grâce à l’association des produits de WSO2 et du talent éprouvé de SMILE dans la création de solutions open-source efficaces, nos clients seront en mesure de s’adapter à la croissance fulgurante du numérique et d’en tirer profit. »