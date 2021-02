L’année 2020 a été rocambolesque pour la distribution IT selon l’analyste principal du cabinet Forrester Jay McBain. Le Channel a joué un rôle essentiel pour répondre à la demande engendrée par la pandémie de Covid-19, à savoir : déployer une nouvelle topologie de travail à distance dans le monde entier.

Ce bouleversement des usages continue de nécessiter une nouvelle défense contre les vecteurs de menace à la sécurité qui évoluent rapidement. Cela exige de nouveaux niveaux d’atténuation des risques et de conformité, une remise en question de la stratégie de continuité des activités et la prise en charge d’un « réseau résidentiel » d’équipements donnant accès aux données de l’entreprise.

Le marché des infrastructures en tant que service a considérablement augmenté. Microsoft Azure fait état d’une croissance de 48 % et 47 % pour les deux premiers trimestres de la pandémie. Google Cloud a enregistré une croissance de 45 %. De nombreuses sociétés de logiciels en tant que service (SaaS) telles que Marketo, NetSuite, Salesforce, ServiceNow et Workday ont enregistré de solides gains de plus de 30 %.

La demande des clients s’est tournée vers l’automatisation, l’accélération du Cloud, l’expérience clients/employés et le commerce électronique. Au final, les partenaires Channel qui avaient des compétences, des ressources et des pratiques bien rôdées autour de ces besoins ont excellé, avec une croissance à deux, voire trois chiffres, tandis que de nombreux autres VAR et MSP ont connu une baisse à deux chiffres. Une tendance qui va se confirmer en 2021…

