Implanté à Paris, Lyon, Marseille, Sophia-Antipolis, l’opérateur Jaguar Network, annonce l’ouverture d’une agence à Nantes ayant vocation à rayonner sur toute la région Ouest. Elle sera animée par François Clément, qui assurait jusqu’à présent la direction des ventes Ile-de-France. présent depuis plus de dix ans chez Jaguar Network. Il est chargé d’enclencher le processus de recrutement de cinquante collaborateurs techniques et commerciaux et de mettre en chantier un nouveau datacenter de 6000 m2. Jaguar bénéficie déjà d’une infrastructure de fibre noire fixe et d’un réseau mobile 4G à très haut débit dans l’ouest de la France qui lui permet de proposer des offres couplant cloud, télécom et IoT.