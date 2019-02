Depuis plusieurs années, ITS Integra a fait du secteur de la santé un axe de croissance prioritaire, notamment à travers l’obtention de son agrément HDS mi-2017, puis par l’acquisition d’un spécialiste de l’e-Santé (Asplenium Hosting Services) début 2018. Aujourd’hui, l’infogérant et opérateur multicloud poursuit son développement en décrochant la nouvelle certification HDS.

« Ce n’est qu’une simple étape de franchie, mais nos clients santé, acteurs privés et publics et éditeurs de solutions spécialisées, ont des exigences fortes en termes de conformité réglementaire et normative. Nous nous devions de réagir rapidement à la publication de la certification », commente dans un communiqué le directeur général de la société, Geoffroy de Lavenne. « L’e-santé est un secteur très dynamique et porteur d’innovation à travers la numérisation : nous souhaitons être aux avant-postes pour accompagner nos clients dans leurs ambitions. Garantir le plus haut niveau de sécurité de la donnée où réside la vraie valeur, c’est la clef du succès. »

La certification porte sur les activités d’hébergement ultra-sécurisé de données de santé dans les domaines de l’infogérance, des infrastructures et des services cloud. Cette nouvelle étape permet à ITS Integra d’intégrer le cercle des acteurs français et internationaux d’ores et déjà certifiés, devenant le premier à apporter ces services sur des plateformes très diversifiées. Son offre HDS comprend en effet des solutions XaaS en x86 et LPAR (AS400 et AIX sur IBM i) à la demande, délivrées sur cloud privé, mutualisé et public avec des extensions d’offre sur des labels complémentaires : E-Pharma et MSSanté.