Acteur historique de l’informatique agricole, Isagri s’et hissé à la 10ème place des éditeurs du Truffle 100 en développant un important pôle autour des ERP. Le groupe beauvaisien pèse 241 millions d’euros de chiffres d’affaires et emploie 2 250 salariés. Il continue d’élargir ses activités avec l’acquisition du groupe franco-belge Cecurity.com, spécialiste de la dématérialisation et de l’archivage électronique, qui lui permet de compléter sa gamme de services aux entreprises et aux experts-comptables.

Fondé en 2011, Cecurity.com édite des solutions de coffres forts numériques avec un très haut niveau de certifications et sert plus de 200 clients (banques, grandes entreprises, professions réglementées…). Le groupe est reconnu tiers de confiance. En intégrant son offre Isagri entend proposer une solution globale de gestion et sécurisation des données numériques des entreprises.

« Toute entreprise française pourra ainsi trouver une plateforme numérique intégrant les spécificités de son secteur d’activité, de sa filière professionnelle, pour gérer, partager, archiver et transmettre les documents correspondant à chaque niveau de son cycle de vie (devis, bons de commande, livraisons, factures achats, ventes, contrats, bulletins de paye…) et avoir l’assurance d’être conforme aux réglementations et aux normes en vigueur et à venir », détaille le groupe dans son communiqué.

Parmi ces nouvelles réglementations liées à la dématérialisation, rappelons l’obligation pour toute entreprise d’accepter les factures électroniques à partir de 2024.

Pour mener à bien cette acquisition, Isagri va racheter plus de 90% des actions de Cecurity.com. L’entreprise est cotée sur le marché libre d’Euronext Paris, avec une capitalisation d’environ 8 millions d’euros. Isagro prévoit d’engager à l’issue de l’opération un processus de retrait de bourse. Le fondateur de Cecurity.com Alain Borghesi, qui a participé à l’opération, est maintenu dans ses fonctions de directeur général.