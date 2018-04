La plateforme InterCloud renforce son offre avec SAP Cloud Peering. Ce service fournit aux entreprises une connectivité directe et sécurisée vers SAP Hana Enterprise Cloud. Sa localisation au sein du data center SAP de St.Leon-Rot en Allemagne, permet de couvrir l’Europe.

« Nous sommes ravis d’accueillir SAP Cloud Peering au sein de notre plateforme. Ce leader des applications métier est à l’origine des plus grandes références logicielles en matière de planification des ressources, de la relation client, du cycle de vie des produits, de la chaîne d’approvisionnement ou encore de gestion de bases de données. SAP poursuit son évolution, en se transformant en une plateforme Cloud toujours plus performante, désormais accessible à nos clients européens. Nous venons d’ailleurs de remporter notre premier client utilisant notre plateforme et SAP Cloud Peering »,

explique dans un communiqué Jérôme Dilouya, CEO et cofondateur d’InterCloud.