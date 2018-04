Acquis par Intel pour 884 millions de dollars en juin 2009, l’éditeur de logiciels embarqués industriels pour IoT Wind River Systems est revendu au fonds d’investissement TPG Capital. Les conditions financières de l’opération, dont la clôture est attendue au second trimestre, ne sont pas dévoilées. Les responsables de l’entreprise, dont le CEO Jim Douglas, restent en place. « Wind River restera un partenaire important de notre écosystème, et nous continuerons à collaborer sur les opportunités cruciales en matière d’infrastructure définies par logiciel pour évoluer vers un futur autonome. Nous espérons que cette transition sera transparente pour nos clients et nos partenaires mutuels », explique dans un communiqué le directeur général de l’IoT Group d’Intel,Tom Lantzsch. Ce dernier précise dans le document que la vente permettra à sa société de se concentrer davantage sur des opportunités de croissance alignées sur sa stratégie centrée sur les données. Bien que rentable, l’éditeur ne représente il est vrai qu’un faible pourcentage des 3,2 milliards de dollars générés par l’activité IoT du fondeur.

Créé en 1981, Wind River est à l’origine de VxWorks, un système d’exploitation temps réel et de Wind River Pulsar Linux, qui comme son nom l’indique est un système d’exploitation Linux. L’éditeur est par ailleurs très présent avec ses logiciels dans les secteurs de l’automobile (illustration), des télécoms, des transports, de l’industrie ou encore de la santé.