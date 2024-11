Intel savait qu’une partie de ses puces Raptor Lake de 13ème et 14ème génération était affectée par des problèmes d’oxydation ou d’électromigration mais n’a pas organisé de rappel du matériel et a décidé de remplacer les puces défectueuses au cas par cas. La firme américaine a finalement reconnu le problème publiquement en juillet dernier mais trop tard : elle est actuellement poursuivie en justice.

« Après avoir acheté le produit, le plaignant a appris que le processeur était défectueux, instable et qu’il se bloquait à un rythme élevé », rapporte la plainte. « Le processeur a causé des problèmes dans son ordinateur : des pannes d’écran aléatoires et des redémarrages aléatoires de l’ordinateur. Ces problèmes n’ont pas été résolus même après qu’il ait tenté d’installer un correctif publié par Intel ». La plainte allègue qu’Intel a commis une fraude par omission, violé une garantie implicite et enfreint la loi générale sur les affaires de l’Etat de New York.

L’action collective potentielle cite divers articles et messages sur les médias sociaux datant de fin 2022 qui décrivent des problèmes avec les processeurs de 13e et 14e génération d’Intel (Raptor Lake). Ces rapports font état de défaillances inexpliquées et d’instabilité du système, ainsi que d’un taux de retour de produits plus élevé que prévu.

« Sur la base d’une analyse approfondie des processeurs de bureau Intel Core de 13 et 14ème générations qui nous ont été renvoyés en raison de problèmes d’instabilité, nous avons déterminé qu’une tension de fonctionnement élevée était à l’origine de problèmes d’instabilité dans certains processeurs de bureau 13&14ème générations », a déclaré Thomas Hannaford, responsable de la communication d’Intel. « Notre analyse des processeurs retournés confirme que la tension de fonctionnement élevée provient d’un algorithme de microcode entraînant des demandes de tension incorrectes au processeur ».

« Intel a localisé le problème d’instabilité de décalage de Vmin sur un circuit d’arbre d’horloge au sein du cœur IA qui est particulièrement vulnérable au vieillissement de la fiabilité sous une tension et une température élevées », a ajouté le fabricant de puces en septembre dernier.

Intel a publié trois correctifs de microcode au cours du troisième trimestre 2024 pour tenter de résoudre le problème. Le fabricant annonce une extension de garantie de deux ans pour les puces concernées et en a prolongé le support.