Intel Foundry déclare que Microsoft va devenir l’un de ses clients pour des puces « à la demande », sur le modèle du processus Intel 18A.

La croissance d’Intel Foundry va passer par l’intelligence artificielle (IA), comme l’a indiqué le PDG du fondeur de Santa Clara, Pat Gelsinger, lors de la récente annonce de la scission d’Intel en deux activités distinctes.

Le contrat signé avec Microsoft, d’un montant de plus de 15 milliards de dollars, est lié à l’IA. De plus, Intel est une société américaine, comme Microsoft, et non un géant asiatique, tel que le concurrent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

« Nous avons besoin d’un approvisionnement fiable en semi-conducteurs les plus avancés, les plus performants et les plus qualitatifs », déclare le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans un communiqué. « C’est pourquoi nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Intel Foundry, et pourquoi nous avons choisi une conception de puce que nous prévoyons de produire sur le processus Intel 18A ».