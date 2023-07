Depuis qu’il a rejoint le numéro quatre français du BTP, le groupe Fayat, fin 2021, NXO a le vent en poupe. Son chiffre d’affaires affiche ainsi un taux de croissance supérieur à 10% depuis le début de son exercice fiscal, il y a neuf mois, et devrait franchir le cap des 300 M€ à fin septembre (filiales comprises). Son niveau de rentabilité devrait être en cohérence avec la hausse de ses facturations. Et pour la première fois depuis des années, son effectif net devrait progresser.

Une croissance alimentée par la signature de gros contrats en infrastructures réseaux, centres de données et sécurité et la forte progression de son activité services managés et opérés, note François Guiraud, en tant que directeur du business développement et de la transformation digitale (photo).

L’intégration d’infrastructures réseaux et centres de données reste son activité dominante (autour de 45% du chiffre d’affaires). Mais la cybersécurité, dont les facturations ont doublé en trois ans, prend de l’ampleur et pèse désormais 15% des ventes. De même, les services managés progressent au rythme de 20% par an.

Les derniers mois ont été marqués par plusieurs succès importants. Au début du printemps, le groupe a ainsi remporté en tant que titulaire ou co-traitant de différents lots des marchés infrastructures réseaux ; ToIP ; collaboration et centres de contacts de la CAIH (Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière).

NXO a également à son actif plusieurs succès en commun avec des filiales du groupe Fayat dans le domaine des bâtiments connectés, de la rénovation de systèmes de gestion des eaux et de la sécurisation des unités de bord de route.

NXO a également amorcé la création d’un catalogue de solutions à destination des secteurs de la santé et des collectivités locales. Une solution de déconnexion Wifi à destination des écoles qui respecte la loi Abeille a ainsi vu le jour ainsi qu’une offre de gestion du parcours patient.

Dans le cadre de sa stratégie visant à développer ses services en amont et en aval des projets sur ses différents métiers (communication et collaboration, infrastructures réseaux et centres de données, et cybersécurité), l’intégrateur a développé une gamme de solutions d’audit et de conseil autour de la cyber sécurité (tests d’intrusion, tests de vulnérabilité des infrastructures…) et de l’identité numérique.

Au passage, NXO a obtenu sa certification Expert Cyber fin 2022. Il a également certifié ses services d’exploitation cloud Iso 27001 en juillet 2022 et a mis à disposition de ses clients début 2023 un portail de supervision leur permettant de surveiller en temps réel la performance de leurs infrastructures et de leurs applications.

Enfin, une équipe NetDevOps d’une vingtaine de personnes se consacre à la réalisation de développements spécifiques pour les projets d’automatisation des clients et une offre de services réseau et sécurité autour de la convergence IT-OT a vu le jour.