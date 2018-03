Alexandre Gagliano a été nommé responsable des ventes de la suite d’applications dédiées à l’expérience client pour la France et les pays francophones (Suisse, Belgique et Luxembourg) chez Infor.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Alexandre au sein de notre équipe dédiée aux solutions de la gestion de l’expérience client, ces solutions étant déjà adoptées par des milliers de clients au niveau mondial », déclare dans un communiqué David Richmond, directeur des ventes CX chez Infor. « Sa mission consistera à renforcer notre présence sur un marché français et francophone particulièrement dynamique sur lequel les acteurs sont en recherche constante d’innovations et ce, afin de satisfaire au mieux les exigences de leurs clients ».

Avant d’intégrer Infor, Alexandre Gagliano a successivement occupé le poste d’Account Manager des solutions Hybris chez SAP pour le Benelux et celui de Senior Account Manager CX chez Oracle pour la France.

Il est titulaire d’un master en sciences politiques de l’Université Libre de Bruxelles et est également diplômé de la Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM).