Trois ans après l’ouverture à Amiens de son premier centre de services hors Ile-de-France, Infodis poursuit sa régionalisation en inaugurant une agence à Pessac, dans l’agglomération de Bordeaux.

Active depuis le début de l’année, celle-ci compte déjà dix-sept personnes et devrait monter à une quarantaine d’ici à la fin de l’année. À la fois agence et centre de services, Pessac déclinera tous les métiers d’Infodis : support aux utilisateurs mais également intégration systèmes et réseaux.

Cette inauguration intervient alors que la société de services vient d’ouvrir deux autres agences commerciales, l’une à Lyon, et l’autre à Aix-en-Provence. Deux agences qui n’accueillent pour l’instant que quelques salariés mais qui sont appelées à se développer rapidement, Infodis souhaitant accélérer sa régionalisation.

Plusieurs raisons l’y incitent. Les régions pèsent 50% du marché français de l’IT, justifie Stéphane Clément, PDG d’Infodis.