Ines CRM, qui figure parmi les pionniers français du CRM en mode cloud, rejoint le groupe belge Efficy. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Créé en 1999 à Lyon, Ines CRM édite et intègre une plateforme SaaS collaborative tout particulièrement adaptées aux entreprises de 10 à 50 collaborateurs, désireuses de mettre en place rapidement une solution CRM personnalisée. Elle s’adresse également aux grands comptes. « Ines CRM vient compléter astucieusement la gamme de solutions CRM du groupe Efficy. Nos équipes sont aujourd’hui en mesure de proposer une solution adaptée à tous les contextes. Qu’il s’agisse d’une start-up achetant une licence CRM sur le web, une société de 40 collaborateurs qui souhaite une solution personnalisable, ou encore un groupe qui affiche plusieurs milliers d’utilisateurs », affirme dans un communiqué Damien Duchateau, co-fondateur de la société. Ce rapprochement permettra par ailleurs à la solution de l’éditeur de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités (application mobile, intelligence artificielle, fonctions de gamification, de gestion documentaire, extranet client…).

Efficy, qui revendique 170.000 utilisateurs, 3.500 clients et une position de leader au Benelux, souhaite renforcer sa position sur le marché français pour partir à la conquête de l’Europe. Le groupe bruxellois se laisse quatre ans pour ratteindre 5% des parts de marché du CRM sur la scène européenne. Cette opération s’inscrit tout naturellement dans cette ambition. Elle lui permet de créer un groupe de 220 collaborateurs, dont 165 à Bruxelles, affichant un chiffre d’affaires cumulé annuel de 26,5 millions d’euros (chiffre basé sur l’année 2019). Le portefeuille client s’élève désormais à 4.500 références.

Déjà opérationnel en France via notamment les acquisitions de Vente Partner (Desico ) en 2017 et E-Deal en 2018, Efficy est également présent aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne. Certifié ISO9001, il compte parmi ses clients BNP Paribas, Thélem, le CEA, Poujoulat, Genève Tourisme, La Redoute, ainsi que des collectivités territoriales et des chambres de commerce.