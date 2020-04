Le spécialiste de l’automatisation des tâches Automation Anywhere a supprimé des centaines d’emploi, indiquant que la pandémie l’avait forcé à réaligner ses effectifs alors que ses clients déplaçaient leurs charges de travail vers le cloud, rapporte le Silicon Valley Business Journal. Interrogée par nos confrères, la porte-parole de l’entreprise Dayna Fried n’a pas précisé le nombre de licenciements mais a indiqué que les 40 sites de l’entreprise dans le monde étaient concernés. Le site web spécialisé Layoffs.Fyi annonce quant à lui 260 licenciements.

« Après avoir observé la pandémie mondiale de Covid-19 au cours des quatre derniers mois, nous avons dû prendre la décision difficile de réduire nos effectifs », a expliqué Dayna Fried. « Nous prévoyons toujours une croissance à deux chiffres cette année, mais elle sera inférieure à celle que nous avons connue l’année dernière. Le monde dans lequel nous allons vivre après le Covid 19 ne sera vraiment pas le même. »

En novembre dernier, Automation Anywhere avait réalisé une levée de fonds de 290 millions de dollars menée par Salesforce, ce qui avait porté sa valorisation à 6,8 milliards de dollars.

La firme de San Jose, rejoint une longue liste d’entreprises de la région de San Francisco qui ont réduit leurs effectifs en raison du Covid-19.

Selon Layoffs.Fyi, plus de 80 startups ont supprimé près de 7.000 emplois dans la région. Dans la liste, on trouve des noms comme GoPro (200 postes supprimés) et Yelp (1.000 licenciements).