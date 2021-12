Le fournisseur de services cloud spécialisé dans la sauvegarde externalisée et les plans de reprise d’activité signe un partenariat avec l’intégrateur en solutions de stockage Komposite, qui devient son premier MSP en France. En tant que partenaire services managés d’Iland, Komposite va ainsi prendre en charge l’entièreté de la relation avec les clients, de la commercialisation des services, à leur support en passant par leur infogérance.

Komposite a lancé deux offres s’appuyant sur le cloud d’Iland, l’une orientée sauvegarde sous forme de service et l’autre reprise après sinistre sous forme de service. Un portfolio appelé à s’étoffer à terme avec des offres s’appuyant sur les services d’infrastructures, de sauvegarde des environnements Microsoft 365 et de stockage objet d’Iland.

Pour Komposite, ce partenariat est l’occasion de sauter le pas du Cloud en complétant son portfolio de solutions sur site avec des services cloud qu’il maîtrise parfaitement. Pour Iland c’est l’opportunité de renforcer sa présence en France en nouant une relation avec un acteur de référence sur son marché. Iland a déjà contractualisé avec une dizaine de partenaires en France mais Komposite est son premier partenaire de type MSP, un statut qu’il réserve à ses partenaires les plus matures, explique Alexandra Napoleoni, directrice des ventes channel pour l’Europe (photo). Les autres partenaires ont le statut apporteur d’affaires ou revendeur.

Pour expliquer son succès auprès des clients et des partenaires, Iland met en avant la lisibilité de ses tarifs (tout est compris, il n’y a pas de prix à tiroirs ou de coûts cachés), et leur agressivité. Facile à appréhender sur le plan tarifaire, l’offre l’est aussi sur le plan fonctionnel et opérationnel, avec une console unique. Classé au rang des leaders dans le Quadrant magique DRaaS (disaster recovery as a service ou reprise après sinistre sous forme de service), Iland affiche toutes les certifications et critères de conformité demandées par le marché (RGPD, Iso 27001, etc.)

Iland est une société américaine créée il y a 27 ans et qui a pris le virage du Cloud il y a 13 ans. Elle compte une quinzaine de datacenters, dont trois exploités en Europe. Son chiffre d’affaires est estimé à une quarantaine de millions de dollars et son effectif à environ 300 personnes (source growjo.com). En France, l’entreprise compte, outre Alexandra Napoleoni, recrutée il y a 18 mois pour recruter et structurer le channel, un responsable des ventes, Arnaud Lefèvre, et un architecte solutions, Samuel Mottet. Elle revendique une centaine de clients, dont une vingtaine recrutée sur l’année 2021.