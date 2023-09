29,9 millions d’écrans d’ordinateurs ont été vendus dans le monde au cours du second trimestre 2023 selon IDC, soit une baisse de 17,1% par rapport à la même période l’an passé. Le marché est légèrement supérieur aux attentes du cabinet d’analyse mais continue de faire face à des stocks excédentaires et à une faible demande, alors que les livraisons de PC ont également continué de reculer de 13,4% au second trimestre.

Après une hausse sans précédent pendant la crise sanitaire, le marché des moniteurs cherche à se rétablir et reste en deçà des niveaux de 2019. Ses équilibres ont aussi été modifiés avec le travail hybride. La part des ventes aux entreprises, qui était de 61% en 2019, se rapproche désormais des 53%, soit à peine plus que pour le segment grand public.

IDC table désormais sur une baisse de 10,3 % des expéditions pour 2023 mais s’attend à une reprise progressive, autour de 3%, en 2024. Elle devrait être favorisée par la migration vers Windows 11 et l’introduction de nouveaux modèles apportant plus de valeur aux entreprises et aux consommateurs.

« Attendez-vous à une large conversion des modèles existants vers des panneaux 100 Hz plus rapides, une augmentation des moniteurs mini-LED et une croissance continue dans le segment des jeux », déclare Jay Chou, directeur de recherche chez IDC.

Les volumes de 2019 ne devraient toutefois pas être dépassés avant 2025.