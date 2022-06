Selon le cabinet d’analyse IDC, 36,5 millions d’écrans d’ordinateurs ont été vendus dans le monde au cours du premier trimestre 2022, soit une très légère hausse (0,3%) par rapport à la même période l’an passé.

Cette stagnation de la croissance est liée à la baisse des achats grand public (-5%) tandis que les entreprises ont maintenu leurs dépenses (+5%).

IDC revoit ses prévisions à la baisse pour 2022 (-2,5%) et 2023 (-1,5%).

Selon Jay Chou, directeur de recherche au sein du cabinet d’études, « Nous revenons à la tendance pré-pandémique d’un marché tiré en grande partie par les remplacements commerciaux, dont beaucoup nécessitent des configurations PC à plusieurs moniteurs. »

Dell Technologies est en tête du classement mondial des fournisseurs, avec 22,4% de parts de marché. TPV (détenteur d’AOC et Philips), Samsung, HP Inc et Lenovo complètent le top 5 avec plus ou moins 10% de parts de marché chacun. Il ne reste aux autres concurrents qu’environ 35% du gâteau.