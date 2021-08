Malgré ses 20 ans d’existence, l’hébergeur rennais est longtemps resté confidentiel. Mais c’est en train de changer. Poussé par ses clients et ses partenaires, qui estiment que ses solutions sont sous-exploitées et qu’elles méritent a minima d’être marketées, Icodia a pris la décision de constituer… une équipe commerciale. « On a toujours eu à cœur de bien faire avant de gagner de l’argent », admet Émeric Cocault, co-fondateur et co-gérant, en charge de la direction des projets (à gauche sur la photo).

De fait, avec son obsession de la qualité qui l’a conduit à faire le choix de maîtriser l’intégralité de sa chaîne de services, Icodia est un peu iconoclaste dans le monde de l’hébergement. S’appuyant sur une équipe de quinze personnes qui consacrent un tiers de leur temps à la R&D, Icodia réalise tout en interne : de la conception de son datacenter à l’infogérance des serveurs, en passant par la maintenance des équipements techniques. Orienté haute disponibilité, Icodia opère ses propres liens, possède son propre POP, ses propres adresses IP, utilise un protocole d’échange de route externe maison et a même développé ses propres solutions de cybersécurité (antivirus/antispam, firewall applicatif, protection cœur de réseau…).

Après 20 ans d’activité donc, l’hébergeur s’est mis en tête d’accélérer son développement commercial. Car malgré ses 1.800 clients actifs, Icodia reste une petite entreprise. Elle devrait tout juste passer la barre du million d’euros de chiffre d’affaires cette année. Un cabinet de recrutement a donc été chargé de recruter des ingénieurs commerciaux et à terme un directeur commercial. L’objectif est d’atteindre rapidement – d’ici 4 à 5 ans – 5 M€ de chiffre d’affaires.

Soutenu dans cette démarche par la BPI, Icodia se prépare à cette montée en charge en projetant la construction d’un nouveau datacenter d’ici à deux ans. L’opportunité de reprendre la main sur les plans de continuation et de reprise d’activité de ses clients. Toujours à la pointe de l’innovation, Icodia souhaiterait au passage que ce nouvel équipement soit le plus possible autonome énergétiquement en recourant largement au photovoltaïque et à l’éolien.

Pour l’heure, l’hébergeur est occupé par le lancement d’Iboo, une plateforme de visioconférence professionnelle souveraine qui garantit contractuellement la non-utilisation et la non-exploitation des données, et par sa certification ISO 2700. Entamée en 2019, celle-ci devrait aboutir début 2022.