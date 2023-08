IBM va présenter Watsonx Code Assistant for Z en septembre prochain : un outil basé sur l’intelligence artificielle générative qui pourra traduire rapidement du code Cobol en Java. Il devrait être disponible dès le quatrième trimestre 2023.

« Code Assistant for Z promet d’aider les utilisateurs à gérer le coût total, la complexité et les risques liés à la modernisation des applications », est-il écrit dans le communiqué de la société d’Armonk. « D’autres outils de conversion des applications Cobol en syntaxe Java peuvent produire un code difficile à maintenir et méconnaissable pour les développeurs Java », d’après IBM. « A terme, des milliards de lignes de code Cobol vont être traduites, tout en préservant les performances, la sécurité et la résilience d’IBM Z », selon l’éditeur.

IBM promet de produire du code Java orienté objet, optimisé pour inter-opérer avec le sous-système de traitement des transactions Customer Information Control System (CICS), la base de données de traitement des transactions Information Management System (IMS), la base de données transactionnelle et analytique Db2, ainsi que d’autres runtimes du système d’exploitation z/OS, selon IBM.

Le modèle de code Watsonx.ai d’IBM alimentera l’outil. IBM prévoit d’étendre ce modèle à d’autres conversions de code.

Skyla Loomis, vice-présidente des logiciels IBM Z, confie à CRN que cette nouvelle possibilité de moderniser les applications devrait également aider les fournisseurs de solutions à faire progresser l’adoption d’opérations de développement (DevOps) et de pratiques agiles.

Pour rappel, le langage Cobol a été créé dans les années 1950 et reste en usage dans le monde entier, à raison de plus de 230 milliards de lignes de code. 84% des clients Z d’IBM l’utilisent toujours. Quant au langage Java, il date des années 1990.