IBM devrait licencier cette semaine entre 50 et 70% de sa division Watson Health rapporte The Register, qui s’appuie sur des sources internes. Big Blue ciblerait tout particulièrement les salariés issus des acquisitions de la division. Pour enrichir cette dernière, IBM a notamment acquis le spécialiste des données de santé Truven Helath Analytics en 2016 pour 2,6 milliards de dollars, le spécialiste de l’imagerie médicale Merge pour 1 milliard de dollars en 2015 et les rachats, toujours en 2015, des fournisseurs de solutions cloud pour le secteur de la santé Phytel et Explorys. Des acquisitions que la firme d’Armonk n’a apparemment pas réussit à monétiser.

Selon une des sources, la division compterait environ 7.000 personnes. « Je viens d’être averti que je faisais l’objet d’un plan d’action en matière de ressources humaines. Je fais partie du groupe LSC Infrastructure DevOps de la plateforme Health et travaille chez IBM depuis 2 ans et 11 mois », a fait savoir un salarié. « Il semble que pas mal de personnes de Watson Health sont concernées. Cela risque d’être énorme. »

Au mois de janvier dernier, IBM avait lancé une vaste réorganisation de sa division Global Technology Services prévoyant notamment le non-remplacement de 10.100 postes (1.700 aux Etats-Unis et 8.400 dans le reste du monde). La division Watson n’était donc pas concernée. Mais elle avait dèjà dû affronter quelques couacs. Un exemple parmi d’autres : en janvier 2017, le centre de cancérologie de l’université du Texas suspendait un projet Watson après avoir dépensé 60 millions de dollars auprès de consultants IBM et PricewaterhouseCoopers.

Peu après, plusieurs analystes tiraient la sonnette d’alarme. « Nos recherches démontrent que la plateforme Watson reste une des plateformes cognitives les plus complètes disponibles actuellement sur le marché. Toutefois, beaucoup de nouveaux lancements de projets nécessitent beaucoup de consulting pour rassembler et conserver les données, ce qui fait que certaines organisations rechignent à s’engager avec Watson », indiquait alors une note de Jefferies.