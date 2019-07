IBM a publié des résultats meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre. Bien qu’en baisse de 4,2%, à 19,16 milliards de dollars, les revenus sont conformes aux attentes des analystes. Le bénéfice net atteint 2,5 milliards (+3,9%), soit 3,17 dollars par action, au-dessus des attentes moyennes du marché (3,07 dollars). Dans le détail l’évolution des revenus est très variable selon les divisions. Les activités historiques (les systèmes et les services technologiques) sont en recul, tandis que les segments Cloud et logiciels cognitifs sont en croissance.

Ainsi, les systèmes (qui comprennent le matériel et les logiciels liés aux systèmes d’exploitation) sont en recul de 19,5% par rapport à la même période de l’an dernier, à 1,8 milliard de dollars. Si les Power sont en croissance, ils ne suffisent pas à compenser les mauvaises ventes des grands systèmes, en fin de cycle, et du stockage. Les services technologiques (qui comprennent les services d’infrastructure, de cloud computing et de support) sont en baisse de 6,7% mais leur marge bénéficiaire brute est en hausse. Le financement et les ventes de matériels d’occasion sont en recul de 11% à 351 millions de dollars.

Les logiciels cloud et cognitifs (qui comprennent les plateformes cloud et de données, les applications cognitives et les plateformes de transactionnelles) sont en progression de 3,2% à 5,6 milliards de dollars (+5% pour les plates-formes cloud et de données). Les services business (incluant le conseil, la gestion des applications et les services d’exploitation) sont en hausse de 0,5% à 4,2 milliards de dollars.

IBM publiera une mise à jour de ses prévisions financières le 2 août qui tiendra compte de l’intégration de Red Hat.