IBM se renforce dans l’IoT. Le constructeur vient en effet d’acquérir Oniqua Holdings, un spécialiste des opérations de réparation et de maintenance, des solutions d’optimisation des stocks et des services destinés aux domaines des transports, de l’énergie, des services publics, de la fabrication ainsi qu’aux très grandes entreprises en général. Créée en 1190, basée à Denver dans le Colorado avec des bureaux à Brisbane en Australie, Oniqua Holdings revendique comme clients les 50 premières multinationales. Les conditions financières de la transaction ne sont pas précisées.

Combinée avec d’autres solutions de Big Blue comme Maximo et Tririga, Oniqua permettra l’accès aux données des différentes activités de l’entreprise au travers d’une source unique d’informations. « Les clients passent des systèmes traditionnels et sur site aux offres d’analyse prédictive et de maintenance prédictive. Mais sans accès immédiat aux bonnes données ils peuvent être victimes de panne d’équipements critiques qui peuvent paralyser leur activité », explique dans un communiqué Jay Bellissimo, directeur général Cognitive Process Transformation d’IBM Global Business Services. « En combinant la meilleure solution mondiale d’optimisation d’actifs Maximo avec la solution leader d’optimisation des stocks MRO d’Oniqua, nous offrirons une nouvelle génération de « solutions en tant que service » qui permettront aux entreprises de se connecter facilement aux données dont elles ont besoin afin de prévoir les pannes d’équipement, optimiser les pièces de rechange, réduire les temps d’arrêt imprévus et optimiser la maintenance des actifs. »