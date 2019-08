HPE a été condamné par une cour d’arbitrage américaine à payer 666 millions de dollars à DXC Technology à la suite d’un différend dit « de comptabilité ».

Issue de la fusion en 2017 de l’unité HPE Enterprise Services avec CSC (Computer Sciences Corp), DXC a fait savoir dans un document déposé à la SEC (Securities and Exchange Commission) que la décision arbitrale consistait en un paiement de 631,8 millions de dollars au titre de dommages et intérêts et au versement de 34,3 millions de dollars d’intérêts calculés à ce jour aux taux de 3%. A cette somme s’ajoutera le versement d’intérêts calculés jusqu’à la date du paiement

La demande d’arbitrage déposée par DXC en mars 2018 concernait « l’évaluation d’actifs sous-jacents à certains contrats de location ».

A l’occasion de la fusion de l’unité HPE Enterprise Services avec CSC, le constructeur avait indiqué que l’opération représentait pour lui et ses actionnaires un apport de 13,5 milliards de dollars sous la forme d’une participation de 50,1% dans la nouvelle entité (évaluée à 9,5 milliards de dollars), d’un paiement en espèces de 3 milliards de dollars et d’une prise en charge d’un milliard de dollars représentant 400 millions de dollars de dettes et 600 millions de dollars de charges de retraite. Les actionnaires de CSC détiennent quant à eux une participation de 49,9%.

Sollicités par nos confrères de CRN, HPE et DXC n’ont pas souhaité commenter plus avant la décision de la cour d’arbitrage.