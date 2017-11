Bientôt, on ne pourra bientôt plus dire, ni écrire « la firme de Palo Alto » à propos d’HPE. En effet, le fabricant a mis son siège en vente nous apprend CRN. Les quelque 1.000 salariés qui y travaillent vont être relocalisés sur trois sites : l’actuel siège de la filiale Aruba à Santa Clara, un établissement qu’HPE possède à Milpitas au nord de San José, et un établissement à San José même, tombé dans l’escarcelle du constructeur à l’occasion du rachat voici quelques mois de Nimble Storage. Tous ces transferts devraient être terminés d’ici la fin de l’année prochaine. Selon HPE, le siège actuel est devenu trop grand après le départ en Virginie de la division Enterprise Services, fusionnée avec CSC au sein de DXC Technology, et le transfert des logiciels à Micro Focus.

Le siège de la société proprement dit sera déplacé à Santa Clara, dans le bâtiment qu’Aruba a investi le 1er janvier dernier. D’une surface de 233.000 pieds carrés (environ 21.650 m2) répartie sur 6 étages, il sert actuellement de vitrine . Il est en effet équipé des dernières nouveautés technologiques d’Aruba, notamment en matière de connectivité intelligente.

C’est donc une page d’histoire qui se tourne puisque ce sont les fondateurs de ce qui s’appelait encore HP, Bill Hewlett et Dave Packard, qui ont établi le siège de leur entreprise à Palo Alto, après avoir quitté le garage de la famille Packard situé lui-aussi à Palo Alto et où fut fondée la société le 1er janvier 1939. Désormais transformé en musée, ce dernier continuera à être entretenu par HPE, conjointement avec HP Inc, dont le siège social restera implanté dans la ville considérée comme le berceau de la Silicon Valley.